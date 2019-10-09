القوى العاملة: نعمل بفكر جديد للتدريب المهني بالانتقال للشباب في محال إقامتهم

أعلنت وزارة القوى العاملة أنها تعمل بفكر جديد في مجال التدريب المهني باعتباره هو أولى الخطوات الجادة نحو التشغيل الأمثل، مؤكدة أنه لا تشغيل دون تدريب، لأنه النواة الأولى الذي ترتكز عليه فكرة التشغيل الأمثل، مشيرة إلى أنه انطلاقًا من إيمان وزارة القوى العاملة بأهمية ملف التدريب فقد أطلقت 2019 عامًا للتدريب المهني.





وقالت الوزارة إنه من هذا المنطلق نقلت الوزارة الفكر التدريبي من 38 مركزا ثابتا تابعة لها بالمحافظات إلى وحدات التدريب المتنقلة لتصل للشباب في محال إقامتهم، الأمر الذي سيعودُ عليهِم بالنفع الكبير والانطلاق نحو مستقبل أفضل له ولأسرته، وتقديم خدمة جليلة تقدم للمجتمع والدولة المصرية، برفعِ أسهم الاقتصاد وزيادة وريادة الإنتاج المصري.





وأضافت أن هذا الفكر جاء من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي أطلقتها الوزارة بـ 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والتركيبات الكهربائية، بالقرى والنجوع في 27 محافظة.





وتابعت: "إن "مهنتك مستقبلك"، تأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الوصول إلى متدربٍ كفء على مستوى عالٍ باعتبار أن التدريب الجيِّد هو السبيل الأفضل للتشغيلِ الأمثل".





وأوضحت أنها تتابع يوميا التدريب بالوحدات الأربع المتنقلة في قرى ونجوع محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، لإزالة أي معوقات قد تقابل المتدربين، حيث يتم تنفيذ دورات التدريب التي تضم كل واحدة 15 متدربة ومتدربًا علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والتركيبات الكهربائية.





وأكدت أنها تقوم حاليا بإعادة تطوير وتأهيل 9 وحدات متنقلة بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، تمهيدا لإطلاقها لتجوب باقي قرى ونجوع محافظات مصر.