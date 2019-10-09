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تعليم

ننشر المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف المعلمين بعد إعلانها رسميا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:10 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المستندات المطلوبة للتقدم لمسابقة المعلمين الجديدة التي من المقرر فيها التعاقد مع 120 ألف معلم .

حيث قالت الوزارة عبر البوابة الالكترونية لوظائف المدارس ، أنه يجب على المتقدم رفع المستندات التالية في صورة ملفات ضوئية بإمتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب ، وهذه المستندات هي : المؤهل الدراسى ، وشهادة الميلاد المميكنه ، وبطاقة الرقم القومي سارية ، وقيد عائلي من الدرجة الاولى لوالد مقدم الطلب (غير سارى على المتطوعين) ، وصحيفة حالة جنائية ، وصورة شخصية (خلفية بيضاء).

كما تشمل المستندات المطلوبة أيضا : شهادة طبية تنص على أن المتقدم لائق طبيا للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين) ، وشهادة الموقف من التجنيد اوالخدمة العامة (غير سارى على المتطوعين) ، ومستند أثبات محل الاقامة فى حالة الاختلاف عن الرقم القومى (إيصال كهرباء / غاز / مياة / هاتف / عقد إيجار موثق ...) ، كارنية النقابة ساري أو إفادة بالتسجيل بالنقابة (غير سارى على المتطوعين).

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه من المستندات الاضافية المطلوبة للتوظيف في وظائف المعلمين : المؤهلات الدراسية العليا في حالة الحصول عليها (دبلوم / ماجستير / دكتوراه) ، واي مستندات اخرى داعمة لملفك مثل (التدريب/الخبره/ التطوع/...).
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