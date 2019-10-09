بسبب الخلافات المالية.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية بقليوب وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية منطى – دائرة المركز.





وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "طارق س ع ن" خراط و"عبدالله ط ع" سائق توك توك مصاب بجرح سطحى بالوجه وضبط بحوزته فرد خرطوش و"عماد ط ع" طالب مصاب بجرح قطعى وضبط بحوزته "مطواة" وطرف ثان "محمد س س" صاحب مقهى مصاب بجرح سطحى بالذراع الايسر وضبط وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار وشقيق الرابع "سعيد س س" عامل بمقهى وضبط بحوزته "مطواة" و"ياسر محمد م ع" حلاق وجميعهم مقيمين بناحية منطي





ووقعت الإصابات لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلافات مالية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها كل منهما بالتعدي على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.



