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فن

شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:33 م
جنازة طلعت زكريا
جنازة طلعت زكريا
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محمد هانى - عدسة : ايهاب اشرف
لم تتمالك الفنانة هنا الزاهد نفسها وانهمرت بالبكاء ، فور وصولها الى جنازة الفنان طلعت زكريا بمسجد العمري وسط الإسكندرية.

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد رزق على حضور جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، التي تقام بمسجد العمرى بالاسكندرية، والمشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي أمس عن عمر ناهز الـ 58 عاما.

وقال عمر طلعت زكريا في تصريح لـ صدى البلد إن والده توفي بسبب "التدخين"، موضحا أن والده نقل إلى المستشفى منذ 4 أيام نتيجة التهاب رئوي حاد بسبب كثرة "شرب السجائر" ودخل على أثره العناية المركزة.
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا
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