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أخبار العالم

بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبي لمحاسبة إيران بشأن الناقلة أدريان داريا 1

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:57 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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رويترز
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي للتنديد بإيران وتحميلها المسئولية بعدما قال إن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" أفرغت حمولتها من النفط في سوريا.

وكتب "بومبيو" في تغريدة على "تويتر": "أفرغت حمولة النفط من أدريان داريا1 في سوريا، مما يثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق، يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل، ويدعموا سيادة القانون، ويحملوا إيران المسئولية".

واحتجزت بريطانيا الناقلة في يوليو، قبالة ساحل جبل طارق، وأفرجت السلطات عنها بعدما تلقت تأكيدات كتابية رسمية من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.

لكن في سبتمبر قال وزير الخارجية البريطاني إن الناقلة باعت الخام لسوريا في انتهاك لهذه التأكيدات.
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