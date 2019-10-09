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حوادث

دعوى لحذف الصفحات والفيديوهات المحرضة ضد الدولة على السوشيال ميديا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:09 م
محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى
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محمد زهير
أقام محام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب .

ونصت فى الدعوى التى حملت رقم 1015 لسنة 74 قضائية، والتى أختصم فيها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لموقع الفيسبوك أن موقع الفيسبوك يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد امنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفا إلى أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الاخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية واصدر قرارات بإجبار ادارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات .
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