سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

لجأت لصة إلى حيلة غريبة من نوعها من أجل الهروب من الشرطة، بعد أن أقدمت على سرقة بعض الألعاب والحلوى ومستحضرات التجميل من أحد المحلات التجارية في مقاطعة "شارلوت" بولاية "فلوريدا" الأمريكية، حيث اختبأت داخل سقف المتجر لمدة 6 ساعات، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها في نهاية المطاف، لكن بعد عناء طويل.



وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن هذه السيدة، التي تُدعى "كريستينا بيركنز"، قضت ساعات داخل المتجر، وقد قام المدير المسئول عن المكان بالاتصال بالشرطة بعد أن لاحظ أنها دخلت إلى حمام السيدات ومعها عربة تسوق مليئة بالمنتجات، وعندما حاول الدخول إلى هناك لتفقد حالتها بعد أن أثارت شكوكه، اكتشف وجود عدد من صناديق القمامة تسد الباب.



وأوضحت الصحيفة أن المدير تمكن من دخول الحمام بعد ذلك، ومن ثم لاحظ أن عددًا من بلاطات السقف مفقودة، ولم يكن لـ"بيركنز" أي أثر هناك؛ ولدى وصول الشرطة، اكتشف الضباط أنها مختبئة داخل السقف، وتجاهلت مطالبات ضباط الشرطة لها بأن تسلم نفسها، وحاولت التحرك والاختباء في جزء آخر من السقف كي لا يتم القبض عليها.



وتم إخلاء المتجر بسبب تخوف الضباط من أن تسقط "بيركنز" من السقف في أي لحظة وتتسبب في إصابة أي من الزبائن.



وفي نهاية المطاف، وبعد مضي 6 ساعات، اضطرت اللصة إلى النزول من السقف، وعلى الفور تم القبض عليها واحتجازها، حيث تواجه عدة تهم من بينها السرقة ومقاومة السلطات. ومن المقرر أن يظل المتجر مغلقًا حتى إصلاح السقف.



وأفادت السلطات بأن إجمالي قيمة المنتجات التي سرقتها هذه السيدة أقل من 60 دولارًا.