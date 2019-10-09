لن تتوقع.. 8 أسباب وراء الشعور بالجوع

بعض الأشخاص يشعرون بالجوع الدائم على مدار اليوم، بالرغم من تناول وجباتهم الأساسية، ولكن أشارت الأبحاث إلى أن هناك أسباب تشعرك بالجوع، فنستعرض تلك الأسباب وفقًا لموقع “healthline”.



عدم تناول البروتينات

أكدت الأبحاث أن الأطعمة البروتينة تحد من عملية الجوع المستمر، كما أنها تشعرك بالشبع لفترة طويلة، فإنها تزيد من إنتاج الهرمونات التي تملأ المعدة وتقلل من الهرمونات التي تحفزك على الجوع وتناول الكثير من الأطعمة لتشعر بالشبع، فيجب أن تحتوي وجباتك على نوع واحد من البروتين على الأقل عن طريق تناول الأسماك والفراخ واللحوم والبيض وبعض منتجات الألبان.



عدم النوم بشكل كافي

النوم السليم بعدد ساعات منتظمة يحد من عملية الجوع المستمر الذي يشعر به الإنسان على مدار اليوم، فيؤدي قلة النوم للجوع في أوقات متأخرة من الليل وبالتالي تصاب بالسمنة المفرطة.



اتباع نظام غذائي قليل الدسم

إن الدهون واحدة من العناصر التي لها سلاح ذو حدين، فإن زادت عرضت الجسم للمخاطر والسمنة المفرطة، وإن قلت عرضت الجسم للأمراض والشعور بالجوع الدائم، فهي تفرز هرمونات مختلفة لتعزيز ملء المعدة، فتناول الأسماك مثل السلمون والتونة، والافوكادو والبيض والزبادي لهم فوائد كثيرة بجانب احتوائهم على نسبة من الدهون للحد من عملية الجوع.



عدم شرب كميات كافية من الماء

شرب كميات كبيرة من الماء يساعد الجسم على الترطيب، فتحتوي المياه على فوائد صحية عديدة مثل تعزيز صحة القلب والدماغ والحماية من مشكلات الجفاف، والحفاظ على صحة الجلد، فيحتاج الشخص إلى شرب كميات كبيرة من 8 لـ 10 أكواب يوميًا فإنه يساعد على الحد من الجوع.



افتقار طعامك للألياف

إذا كان النظام الغذائي لديم يفتقر وجود الألياف فذلك يؤدي بك للشعور بالجوع على مدار اليوم، فالأطعمة الغنية بالألياف مثل البطاطا والشوفان والبرتقال وبعض الخضراوات تحسن من عملية الشبع بطريقة كبيرة.



التفكير الزائد

يعيش الإنسان كل يوم بطريقة مختلفة مع زيادة أعباء الحياة، فإذا كنت منهمك في التفكير عند تناولك للطعام فلا تشعر بالشبع نهائيًا، فتناول الطعام المُشتت السبب وراء جوعك دائمًا ، حيث يصعب عليك إدراك مشاعر الامتلاء.



ممارسة الرياضة

إن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل مبالغ فيه فإنهم يشعرون بالجوع بطريقه كبيرة، لحرق سعرات حرارية كبيرة، فيجب الاعتدال عند ممارستك لها واتباع نظام غذائي يحتوي على كل الفوائد التي يستفيد بها جسمك.



تناول الطعام بسرعة كبيرة

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الأشخاص بسرعة كبيرة فإنه يفقد الإحساس بالشبع ويتناول كميات أكبر من التناول ببطء، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأكل ببطء والمضغ يمنح جسمك وعقلك المزيد من الوقت لإطلاق هرمونات مضادة للجوع ونقل إشارات الامتلاء.

