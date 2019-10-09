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منوعات

شاهد..أزمة على الإنترنت بسبب فتاة أكلت لحم حصانها ونشرت الصور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:00 م
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميرور البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، التى كان قد تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، تظهر فتاة مراهقة أكلت لحم حصانها.

تعود التفاصيل عندما مرض الحصان الخاص بالفتاة بيا أولدن البالغة من العمر 18 عامًا، ونفق بالفعل جراء ذلك إلا أنها كانت تفكر بشىء أخر لم يتوقع أحد.

قامت بتقطيع الحصان إلى قطع ومن ثم وضعتها فى الثلاجة، حتى قررت طبخ اللحم مع الفلفل الحار والمانجو، وتناولته مع أسرتها، والتقطت الصور التى تظهر ذلك، اعتقادًا منها أنها بذلك تكرم الحصان، بدلًا من تركه يتعفن وتأكله الديدان.

وبعد نشر الصور بساعات انهالت التعليقات الغاضبة عليها، فقررت حذف الصور المتداولة، خاصةً بعد تلقيها تهديدات بالقتل.
شاهد..أزمة على الإنترنت بسبب فتاة أكلت لحم حصانها ونشرت الصور
شاهد..أزمة على الإنترنت بسبب فتاة أكلت لحم حصانها ونشرت الصور
شاهد..أزمة على الإنترنت بسبب فتاة أكلت لحم حصانها ونشرت الصور
شاهد..أزمة على الإنترنت بسبب فتاة أكلت لحم حصانها ونشرت الصور
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