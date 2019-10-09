ثنائي المقاولون جاهزان لمواجهة أسوان في الدوري

أكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن ثنائي ذئاب الجبل حسن الشامي وكريم مصطفى، سيكون جاهزًا للمشاركة مع ذئاب الجبل في مباراة الجولة الرابعة أمام أسوان والمقرر لها 18 أكتوبر المقبل.





وقال طبيب المقاولون في تصريحات صحفية أن الثنائي سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال يومين على الأكثر وهو ما يعني أنهما سيلحقان بمباراة أسوان.





ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء أحرزه سيف الجزيرى، ثم التعادل على ملعبه مع سموحة بهدفين لمثليهما، وأخيرًا الفوز خارج الأرض على الإنتاج الحربى بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد سالم .



