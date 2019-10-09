خرق فاضح للسيادة.. خالد عكاشة يكشف هدف أردوغان من عدوان تركيا على سوريا





مشيرا إلى أن هذا العدوان خطوة في غاية الخطورة وتهور جديد يمارسه أردوغان والجيش التركي في الشمال السوري.



وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أردوغان يمارس عملية من عمليات التطهير الديمغرافي و يروج أكاذيب على المستوى الإعلامي وأردوغان يحضر إلى تلك الهجمة منذ أسابيع استغلال سحب أمريكا قواتها من شمال سوريا".



وتابع خالد عكاشة:" نحن أمام عملية شديدة الخطورة وتداعياتها مفتوحة أمام كل السيناريوهات إضافة إلى إلحاق أذى شديد بسكان أمنيين في شمال سوريا".



وأكمل خالد عكاشة:" أردوغان يروج لما أطلق عليه المنطقة الآمنة ويهدف لاقتطاع منطقة من شمال سوريا لضمها للجانب التركي أملا في أن تكون تحت الوصاية التركية بحجة أنه يشكل حاجزا بينه وبين الأكراد السوريين".



قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على عدوان تركيا على شمال سوريا، إننا نشهد خرقا فاضحا للسيادة السورية وكل الاعراف والقوانين الدولية.