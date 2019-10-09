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رياضة

أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:22 م
قرعة دورى ابطال افريقيا
قرعة دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية
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يسري غازي
ينشر موقع صدى البلد الاخباري، أول صور من مراسم قرعة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية المقرر إجراؤها بعد قليل فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

ويسحب الثنائى أحمد حسن نجم النادي الأهلي والزمالك السابق ومحمد شوقي نجم المنتخب الوطني السابق والمدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي قرعة كأس الكونفيدرالية فى أحد فنادق السادس من أكتوبر المقرر إجراؤها فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ويشارك في إجراء مراسم القرعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فيما قرر كاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.

وتشارك فرق الترجى والنجم الساحلى من تونس وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة من الجزائري والرجاء والوداد البيضاوي من المغرب والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس من أنجولا ومازيمبى وفيتا كلوب من الكونغو فى دوري أبطال أفريقيا.
أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية
أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية
أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية
أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية
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