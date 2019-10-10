المشير أبو غزالة.. وجه صفعة كبرى للعدو الإسرائيلي في 73.. واختتم حياته وزيرا للدفاع

المشير أبو غزالة:

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تحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 46 عاما على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، - "سيناء" -، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.





وفي إطار الاحتفالات بنصر السادس من أكتوبر، يستعرض موقع صدى البلد الإخباري الدور الذي قام المشير عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق، وقائد مدفعية الجيش الثاني في حرب أكتوبر المجيدة.





نشأته

ولد المشير عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق، وقائد مدفعية الجيش الثاني في حرب أكتوبر المجيدة، في الأول من يناير عام 1930 بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث تخرج في فبراير 1949 من الكلية الحربية وقد تخصص سلاح مدفعية.





تدرجه الوظيفي

عين قائد بطارية مدفعية خلال حرب 1956، ثم قائد لواء مدفعية عام 1967، فقائد مدفعية فرقة مشاه خلال الفترة من الفترة 1967 حتى 1969، و قائد لواء صواريخ عام 1970 وقائد مدفعية الجيش الثاني خلال الفترة من 1971 حتى 1974 ثم ملحق حربى بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1976م .





وعين المشير أبو غزالة مدير المخابرات الحربية عام 1979، ثم رئيس أركان حرب القوات المسلحة عام 1980، ثم وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة عام 1981، فنائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة عام 1982، كما عين مساعد رئيس الجمهورية عام 1989م .





وتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع للفترة ما بين من 1981/03/04 إلى 1989/04/15، وتوفي في سبتمبر 2008.





الدراسات والشهادات التى حصل عليها

حصل المشير عبد الحليم أبو غزالة على بكالوريوس تجارة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، كما حصل على دراسة الفنون العسكرية فى الاتحاد السوفيتى وعاد يعمل مدرسًا بالأكاديمية العسكرية المصرية، كما درس فى كلية "لاكلهار" التى درس فيها أشهر قادة أمريكا، بالإضافة إلى إيجادته لعدة لغات هى الإنجليزية والفرنسية والروسية.





الحروب التى إشترك فيها

شارك المشير عبد الحليم أبو غزالة في حرب فلسطين عام 1948، كما شارك في حرب 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وحرب يونيو 1967، وحرب الاستنزاف من 1967م حتى 1970، وحرب أكتوبر عام 1973م.





رابعا الأوسمة والنياشين

حصل المشير عبد الحليم أبو غزالة على وسام التحرير عام 1952، كما حصل على وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، وحصل على وسام نجمة الشرف 1974، وحصل على وسام الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى عام 1974.



