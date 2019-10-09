بطل جنوب افريقيا فاز 16-1.. المصري يواجه ضحية صن داونز فى الكونفدرالية

أعلنت قرعة دور الـ 32 مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية، عن وقوع فريق المصري البورسعيدي الذي يشارك في بطولة الكونفدرالية فى مواجهه فريق كوتي دي أور.



وكان فريق كوتي دي أرو من دولة سيشيل قد تلقى هزيمة ثقيلة من صن داونز الجنوب أفريقي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16 -1 فى مجموع المباراتين.



ويشارك في إجراء مراسم القرعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فيما قرر كاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.



وتشارك فرق الترجى والنجم الساحلى من تونس وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة من الجزائري والرجاء والوداد البيضاوي من المغرب والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس من أنجولا ومازيمبى وفيتا كلوب من الكونغو فى دوري أبطال أفريقيا.