استدرجها للورشة وهددها بالقتل.. ميكانيكي عجوز يغتصب طفلة 12 عاما.. والحمل يفضحه بالمنوفية



لم ينكر العجوز جريمته الشنعاء واعترف باغتصابه الطفلة القاصر مستغلا انها غير قادرة علي الحديث وهددها بالقتل في حالة اعترافها حيث استدرجها الي ورشته الخاصة واغتصبها تحت التهديد، فيما قررت نيابة شبين الكوم الكلية حبس الميكانيكي المسن 15 يوما على ذمة التحقيقات.



مستغلا إعاقتها وعدم قدرتها علي الكلام تجرد الميكانيكي المسن من المشاعر الانسانية مغتصبا طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 12 عاما لتحمل منه سفاحا لتكتشف اسرة القاصر الجريمة وتبلغ قوات الشرطة.هددها بالقتل واستدرجها إلي ورشته الخاصة بمدينة شبين الكوم مستغلا انها من " الصم والبكم " وغير قادرة علي الحديث ولكن لم تستمر جريمته حتي حملت الطفلة ابنة الـ 12 عاما طالبة الصف الثاني الاعدادى بمدرسة الصم والبكم.مغص شديد شعرت به طالبة الصف الثاتي الاعدادي والمقيمة بالحي القبلي بمدينة شبين الكوم فاتجهت الي والدتها التي اصطحبتها للكشف بالمستشفي لتكتشف الأم المفاجأة وهي ان نجلتها البكماء " حامل ".صدمة شديدة تلقتها اسرة البكماء القاصر والذين حاولوا معرفة ما جرى مع نجلتهم وأصيب الاب والام بالصدمة فور معرفتهم أن وراء حمل طفلتهم ميكانيكي عجوز يبلغ من العمر 65 عاما هتك عرض طفلتهم واغتصبها وتسبب في حملها ." هددني بالقتل لو قلت اللي حصل " هكذا ابلغت الطفلة والديها بلغة الاشارة ان الميكانيكي العجوز استدرجها للورشة الخاصة به واغتصبها وهددها بالقتل في حالة الافصاح عما حدث بينهما.لم يجد الأب سوى قسم الشرطة حيث توجه وحرر محررا بقسم شرطة شبين الكوم متهما العجوز الميكانيكي باغتصاب نجلته القاصر.