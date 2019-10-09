ابنة ملك الترسو.. مشوار رانيا فريد شوقي الفنى وعدد زيجاتها في عيد ميلادها

يصادف اليوم الأربعاء 9 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي ابنة ملك الترسو فريد شوقي قدمت "رانيا" العديد من الأعمال الفنية المختلفة من خلال هذا التقرير تعرف علي بدايتها الفنية وتجربتها في "الاخراج".





ولدت الفنانة رانيا فريد شوقي 9 أكتوبر عام 1974 و دخلت مجال الفن من أوسع أبوابه بسبب والدها الفنان الراحل "فريد شوقي" وظهرت للمرة الأولى من خلال فيلم "أه و أه من شربات".. ثم شاركت في فيلم بعنوان "أنساك يا قلبي" مع الفنان اللبناني راغب علامة وتم عرضه في عام 1996 .





رجال في حياة رانيا فريد شوقي





تزوجت الفنانه رانيا فريد شوقي عدة مرات اولهم زوجها من الفنان المصري مصطفي فهمي في عام 2007 و انفصلت عنه بسبب كثرة المشاكل بينهم في عام 2012 ، و تزوجت من مصمم الراقصات عاطف عوض وهو ابو ابنائها فريدة وملك عاطف عوض، وتزوجت للمرة الثالثة من تامر الصواف.





تجربة الإخراج والفوازير





خاضت الفنانة رانيا فريد شوقي تجربة الإخراج مرة واحدة فقط في عام 1993 حيث كانت مساعد مخرج في فيلم طعمية بالشطة ، قدمت رانيا فريد شوقي فوازير "خد وهات" تم عرضها في عام 1996.





أبرز الأعمال

قدمت رانيا فريد شوقي الكثير من الأعمال المؤثرة و المختلفة و ابرزهم مسلسل "سلسال الدم" الجزء الرابع بمشاركة الفنانة عبلة كامل تم عرضه في عام 2017 ، مسلسل "عوالم خفية" بمشاركة الفنان عادل إمام تم عرضه في رمضان 2018 .



