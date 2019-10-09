موجز السوشيال ميديا .. نجيب ساويرس يشعل تويتر..نجلاء بدر توجه رسالة لـ امير كرارة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية ...
اطردوا سفير تركيا .. نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد الهجوم التركى على سوريا
يا أجدع وأعز الناس.. نجلاء بدر توجه رسالة لـ أمير كرارة فى عيد ميلاده.. شاهد
صنع فى مصر .. رانيا منصور تشعل السوشيال ميديا بملابس مصرية .. شاهد
من وسط البحر.. أحدث ظهور لـ إلهام شاهين.. شاهد
إزاى البنت تعرف إن الراجل بيحبها...رضوى الشربينى تثير جدلا على السوشيال ميديا.. شاهد
بـ قميص أبيض وبنطلون جينز.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
اطردوا سفير تركيا .. نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد الهجوم التركى على سوريا
يا أجدع وأعز الناس.. نجلاء بدر توجه رسالة لـ أمير كرارة فى عيد ميلاده.. شاهد
صنع فى مصر .. رانيا منصور تشعل السوشيال ميديا بملابس مصرية .. شاهد
من وسط البحر.. أحدث ظهور لـ إلهام شاهين.. شاهد
إزاى البنت تعرف إن الراجل بيحبها...رضوى الشربينى تثير جدلا على السوشيال ميديا.. شاهد
بـ قميص أبيض وبنطلون جينز.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا.. شاهد