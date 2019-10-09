شاهد.. أكثر مشهد مؤثر في فيلم الممر

نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو له من فيلم الممر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".



وظهر الفنان أحمد فلوكس فى المشهد اثناء تعرضه للقتل على يد الفنان إياد نصار. وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "إيه العظمة دى - احلى فيلم شوفته - جميل جدا".



الفيلم بطولة أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس، وقصة الفيلم تدور حول قوات الصاعقة المصرية في حرب الاستنزاف وتدميرهم أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي.