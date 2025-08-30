المؤتمر: زيارة وفد الكونجرس إلى معبر رفح تؤكد الدور المحوري لمصر

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى معبر رفح ولقائه باللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تعكس بوضوح حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

وأوضح محمود جبر في تصريحات له، أن ما كشف عنه المحافظ بشأن توقف نحو 5400 شاحنة مساعدات منذ أشهر، بينها مواد غذائية مهددة بالتلف والتعفن، يمثل كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن مصر تتحمل العبء الأكبر في استقبال وتجميع وتخزين هذه المساعدات والعمل على تمريرها عبر معبر رفح كلما سنحت الظروف.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الزيارة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتكشف أن مصر تظل هي الدولة المحورية والبوابة الرئيسية التي يعول عليها العالم أجمع في تمرير المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين داخل قطاع غزة.

واختتم جبر تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة السياسية المصرية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وتعمل بكل قوة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع الاستمرار في دعم صموده على مختلف المستويات الإنسانية والسياسية.