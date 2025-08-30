قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
وزير المالية: 35% زيادة في الحصيلة الضريبة العام المالي الماضي
برلمان

المؤتمر: زيارة وفد الكونجرس إلى معبر رفح تؤكد الدور المحوري لمصر

محمود جبر
محمود جبر
عبد الرحمن سرحان

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى معبر رفح ولقائه باللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تعكس بوضوح حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

وأوضح محمود جبر في تصريحات له، أن ما كشف عنه المحافظ بشأن توقف نحو 5400 شاحنة مساعدات منذ أشهر، بينها مواد غذائية مهددة بالتلف والتعفن، يمثل كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن مصر تتحمل العبء الأكبر في استقبال وتجميع وتخزين هذه المساعدات والعمل على تمريرها عبر معبر رفح كلما سنحت الظروف.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الزيارة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتكشف أن مصر تظل هي الدولة المحورية والبوابة الرئيسية التي يعول عليها العالم أجمع في تمرير المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين داخل قطاع غزة.

واختتم جبر تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة السياسية المصرية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وتعمل بكل قوة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع الاستمرار في دعم صموده على مختلف المستويات الإنسانية والسياسية.

