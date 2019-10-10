طفلة مولودة بقناع باتمان على وجهها.. هذا ما فعلته طبيبة لإنقاذها بطفرة طبية

ولدت الطفلة «لونا فينر» ذات الـ7 أشهر من ولاية فلوريدا بـ"وحمة" قاتمة على وجهها تشبه قناع باتمان، وقد خضعت أمس لأول عملية جراحية "ناجحة" في روسيا لإزالة هذا القناع، والذي لم يتوافر أي علاج لها في الولايات المتحدة الأمريكية.





وُلدت الطفلة البالغة من العمر سبعة أشهر مع "وحمة" صباغية خلقية، وهي حالة جلدية تنتج عيوبا داكنة على البشرة بشكل غير طبيعي، وتظهر عادة على الوجه، بدأت والدة لونا «كارول» 35 عامًا، في البحث عن طبيب يمكنه المساعدة بعدما تم تحذيرها من أن الحالة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.





كادت أن تفقد الأمل عندما قال أطباء في الولايات المتحدة إن لونا ستحتاج إلى تحمل ما يصل إلى 100 عملية جراحية باستخدام الليزر، ثم جاءت الدكتورة «بافيل بوبوف» لتقدم للطفلة ما يصل إلى 8 جراحات خلال 18 شهرًا في كراسنودار، بعد أن قرأت عنها في إحدى الصحف المحلية.





يقول «أندريه ألكسوتكين» المدير التنفيذي لعيادة الليزر والديناميكية الضوئية في كراسنودار للدايلي ميل "العملية الأولى كانت ناجحة"، "لقد استطعنا إزالة جزء من الصخرة الموجودة على جبين الطفل"، ليس من الواضح متى من المقرر إجراء العملية التالية لـ لونا.



