سلاف فواخرجي تنعى طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الفنان الراحل طلعت زكريا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





ونشرت سلاف فواخرجي صورة للراحل طلعت زكريا وعلقت "الرحمه لروح الفنان المبدع طلعت زكريا والعزاء لاهله ورفقائه ومحبيه".





كان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية مساء الاثنين، أدى إلى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 58 عامًا.





شيع المئات جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، عقب أداء الصلاة علي جثمانه ظهر أمس الأربعاء، من مسجد العمرى بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.



