اشترِ بـ 30 ألف جنيه فى اليوم وسدد براحتك.. تعرف على مزايا بطاقة الخصم المباشر من بنك عودة

يقدم بنك عودة لعملائه، خدمة بطاقات الخصم المباشر Master Card بمزايا تنافسية، فضلًا عن تصميمها المميز والجذاب، ويوجد بها أحدث التقنيات فهي مزودة بالشريحة الذكية التي تتيح للعملاء استخدام البطاقة بطريقة سهلة وآمنة لتحقيق أكبر قدر من الحماية ضد الاستخدام غير المصرح به لضمان أسرع وأسهل طريقة لدفع المشتريات اليومية.



خصائص ومميزات بطاقة ستاندرد Master Card للخصم المباشر:



الحد اليومي للسحب النقدي: 15 ألف جنيه مصري

الحد اليومي للمشتريات: 20 ألف جنيه مصري

الحد اليومي للمشتريات خارج مصر: 30 ألف جنيه مصري

الحد اليومي للسحب النقدي بالخارج: 4 آلاف و500 جنيه مصري

الحد اليومي والشهري للمشتريات عبر الإنترنت: 2000 جنيه مصري

خاصية اختيار الرقم السري للبطاقة من خلال ماكينات الصراف الآلى لبنك عودة

خدمة الرسائل النصية للمعاملات التي تتم على البطاقة

مدة صلاحية البطاقة 5 سنوات، وذلك للبطاقات المجددة والبطاقات المصدرة حديثا

بطاقات جديدة خاصة لحسابات الشباب.