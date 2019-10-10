فريق واما يغني فطومة مع صاحبة السعادة.. فيديو

حل أغضاء فريق واما الغنائي ضيوفا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "Dmc"، وتحدثوا عن أسباب انفصالهم وكيفية عودتم مرة أخرى.



كما قاموا بغناء أغنية "فطومة" من ألبومهم الغنائي الأخير الذي جمعهم سويًا مرة أخرى، وتقول كلماتها: "فطومة طومه اه ... فطومة طومه طومه اه ... فطومة طومه طومه اه.. اه دى حاجة تانية.. فطومة طومه طومه اه.. فكالى التوكة اه .. واخدانى ف دوكة اه .. جابتنى ف ثانية .. خاف اللى قرب واللى شاف.. ب و ح و ب وكاف مختلفة ومافيش خلاف.. ياامى ياامى ياامى".



"فطومة" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان Lonut Cercel، ورؤيه وتوزيع موسيقى إيهاب فاروق، وميكساج: توما، وتسجيل خالد سند، وجيتار مصطفى أصلان.