بعد إعلان وظائف جديدة في وزارة التربية والتعليم.. ما النسبة المتوفرة لذوي الإعاقة بينها؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة نسبة من الوظائف المعلنة على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم لذوي الإعاقة، طبقا للقواعد والشروط الحاكمة لذلك، مراعاة لتكافؤ الفرص.



وعبر السطور التالية، نرصد النسبة المخصصة لذوي الإعاقة من تلك الوظائف وفقا لنص القانون.



بحسب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فإن المادة 24 تنص على أن: "تلتزم الجهات الحكومة وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم تعيين نسبة 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القومى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة 23، ويقوم المجلس بالرقابة على جميع هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الأعاقة وجميع الالتزامات التى نظمها القانون فى تشغيلهم، وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل من تاريخ تسليمه العمل".



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، ستظل متاحة في أي وقت لتسجيل البيانات ورفع المستندات.