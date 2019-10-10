رفض ليون الفرنسي.. جوزيه مورينيو يستقر على وجهته المقبلة

استقر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، على وجهته المقبلة بعد 10 أشهر من ابتعاده من التدريب.



وكان مورينيو رحل عن تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، وتم تعيين النرويجي أولى جونار سولشاير خلفا له.



وقال جان ميشيل رئيس نادي ليون الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "قدمنا عرضا رسميا لـ جوزيه مورينيو، لكنه رفض، بسبب اتفاقه مع نادٍ أخر".



وكانت تقارير بريطانية، أكدت خلال الأيام الماضية، أن الدوري الإنجليزي سيكون وجهة جوزيه مورينيو في الفترة المقبلة.

