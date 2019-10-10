مباراة المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا غير مذاعة تليفزيونيا

تقرر إقامة لقاء المنتخب الأولمبي ونظيره الجنوب أفريقي في الثامنة مساء الغد الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن الاستعدادات النهائية للفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر القادم وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.



واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب أفريقيا علي عدم إذاعة المباراة الأولى تليفزيونيا لأسباب فنية علي أن يتم إذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الأحد المقبل علي الهواء مباشرة.



وأكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن اتفاق الفريقين علي عدم إذاعة المباراة بسبب سعي كل فريق لتجربة بعض الأمور التكتيكية وحتي لا يتم كشفها للمنافسين.



ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الأولمبي مرانه في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة على أن يسافر غدا إلي الإسماعيلية.



يذكر أن المنتخب الأوليمبي يقع في المجموعة الأولي التي تضم إلي جانبه مالي والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب افريقيا في المجموعة الثانية ومعه نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.