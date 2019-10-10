مزيكا تطرح "الليلة سهرانين" لــ "لؤى" مع ليمار وآسر

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، للنجم لؤى أغنيته الجديدة "الليلة سهرانين" بمشاركة لأول مرة من "ليمار وآسر لؤى".. حيث صرح الفنان لؤى بقوله: لاحظت أن ليمار وآسر لديهما حب وعشق للموسيقى منذ صغرهما ودائما ما يستمعون ويرددون أغنياتى.. وفى يوم ذهابى إلى الإستوديو لتسجيل أغنية "الليلة سهرانين" أصر كلا من ليمار وآسر على الذهاب معى وأثناء تواجدهما قاما بترديد الأغنية فعرضت على الموزع محمد شفيق مشاركتهما معى فى تسجيل الأغنية.



فوجئ شفيق بهذا العرض ولكنه نال إعجابه وبالفعل قاما ليمار وآسر بمشاركتى فى الغناء ونالا إعجاب الجميع.. ويضيف لؤى: أردت من خلال هذه الأغنية تقديم فكرة جديدة لمعنى الأغنية الاجتماعية بدلا من أغنية مخصوصة للأطفال ومن الممكن ان تعجب الكبار والعكس صحيح فلذلك قدمت اغنية تجمع بين الفكرتين واستعنت بــ "ليمار وآسر" فى الغناء معى ، حيث أننا نفتقد الأغنيات التى تخص الأسرة.. ومن جانبى أشكر كل المسؤلين فى شركة "مزيكا" على إخراج هذا العمل الفنى بهذا الشكل الرائع متمنيا إعجاب الجمهور به ومشاهدة هذه التجربة الجديدة.



أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلعها:..

الليلة سهرانين للصبح مكملين .. هنغنى يا عين يا ليل مع حبايبنا

طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش

م الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا