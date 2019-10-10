توغل تركي بري في قريتين برأس العين السورية

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن هناك توغلا تركيا بريا في قرية علوك شرق مدينة رأس العين، وقرية كشتو غرب المدينة بسوريا.



وكانت تركيا بدأت عدوانها، أمس الأربعاء، على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، في عملية عسكرية أطلقت عليها مسمى "نبع السلام، وذلك بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود.



وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلافا من مقاتلي داعش في السجون وعشرات الآلاف من أقاربهم في مخيمات، وكثير منهم أجانب. وألحقت قوات سوريا الديمقراطية الهزيمة بجهاديين في مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا بدعم أمريكي يشكل قوات برية وقوة جوية.