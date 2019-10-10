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فن

تقترب من المليون ... سورية تدخل الأعلى مشاهدة عبر ذا فويس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت إحدى المتسابقات في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 7 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

واستطاعت االسورية أريج إيشوع ، تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بتجربة الأداء والتى قامت فيها باداء اغنية جرج مستنياك للفنانة عزيزة جلال ، عقب مرور 48 ساعة فقط.

ونجحت الفنانة سميرة سعيد ، فى أقناع المتاسبقة بالانضمام اليها .

وتضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.
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