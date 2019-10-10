تقترب من المليون ... سورية تدخل الأعلى مشاهدة عبر ذا فويس

تمكنت إحدى المتسابقات في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 7 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



واستطاعت االسورية أريج إيشوع ، تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بتجربة الأداء والتى قامت فيها باداء اغنية جرج مستنياك للفنانة عزيزة جلال ، عقب مرور 48 ساعة فقط.



ونجحت الفنانة سميرة سعيد ، فى أقناع المتاسبقة بالانضمام اليها .



وتضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.