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برلمان

"حزب صوت الشعب" يطالب بوقف العدوان التركي.. واتخاذ إجراءات حاسمة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
اردوغان
اردوغان
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حسن رضوان
أدان حزب " صوت الشعب"، برئاسة المستشار أحمد البراوى، هجمات القوات المسلحة التركية على مناطق في شمال شرقي سوريا، معلنا تضامنه الكامل مع الدولة السورية الشقيقة وحرصه على سيادة وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الذي يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.

وقال البراوى فى بيان له اليوم أن التدخل التركى في الشأن العربي يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تعديًا سافرًا على استقلال وسيادة الدولة السورية.

وطالب رئيس حزب " صوت الشعب" المجتمع العربي والدولى للقيام بدوره وإتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة لوقف هذا الغول التركي، لأن ذلك يزعزع المنطقة العربية واستقرارها.
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