الجمهوريون يقترحون عقوبات على تركيا ردا على غزوها سوريا

أعلن النواب الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، أنهم سيطرحون قرار عقوبات على تركيا ردا على عدوانها العسكري على شمال سوريا.



وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان "يجب أن يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه عواقب وخيمة بسبب الهجوم بلا رحمة على حلفائنا".



وكان مسئول كبير بوزارة الخارجية الأميركية قد صرح في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستفرض إجراء عقابيا على تركيا إذا تورطت في أي تحركات "غير إنسانية وغير متناسبة" ضد المدنيين خلال توغلها في شمال شرق سوريا.



وقال المسئول: "هذا يشمل التطهير العرقي ويشمل القصف الجوي والمدفعي العشوائي وغيره من القصف الموجه على السكان المدنيين".



كان هذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.