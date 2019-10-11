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أخبار البلد

البابا تواضروس: النيل يمثل للمصريين روح العبادة ويزرع فيهم المحبة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:20 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية
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كتب – سامح سلام
أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بزيارة فرنسا، مشيرًا إلى أن خدمة الكنيسة القبطية خارج مصر بدأت منذ خمسين عامًا وهي تعمل بروح طيبة في كل مكان توجد فيه.

جاء ذلك خلال لقائه السفير المصري بباريس إيهاب بدوي وأعضاء السفارة في حضور مستشار الشئون الدينية بوزارة الخارجية الفرنسية والوزير المصري السابق منير فخري عبد النور.

وقال قداسة البابا: «سعيد جدًا بالزيارة ومن التقاليد القبطية أن نقول كلمة: "أغابي" وهي تعني محبة وأشعر أن هذه المائدة هي مائدة محبة وصداقة، والكنيسة بدأت خارج مصر منذ ما يقرب من خمسين عامًا. والروح الطيبة هي التي تقدمها الكنيسة. ونحن كمصريين نعيش حول نهر النيل، وهو يجعلنا نعيش حياة هادئة. يوجد النيل فينا محبة ووحدة بفعل الله عز وجل. النيل يمثل روح العبادة في شكله من خلال شكل امتداده وفرعيه» .

واختتم قائلا «هذا الوطن أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا، وسعيد بالتسهيلات التي تقدمها السفارة» .
البابا تواضروس: النيل يمثل للمصريين روح العبادة ويزرع فيهم المحبة
البابا تواضروس: النيل يمثل للمصريين روح العبادة ويزرع فيهم المحبة
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