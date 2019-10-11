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فن

إيمي طلعت زكريا بعد عزاء والدها: ليلتك كانت حلوة يا حبيبي ربنا يرحمك

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لوالدها الراحل الفنان طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد انتهاء عزاء والدها.

وعلقت على الصورة قائلة "ليلتك كانت حلوة يا حبيبي ربنا يرحمك ويغفرلك وينور قبرك ".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه" و " كان فنان جميل رحمة الله علية" و " ربنا يصبركم ويغفر لة" و "ربنا يرحمه يارب ويرحم جميع موتنا".

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى
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