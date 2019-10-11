انتخابات الأطباء.. كيفية التصويت وأماكن الاقتراع

تستعد النقابة العامة للأطباء وفرعياتها، للاستقبال انتخابات التجديد النصفي، اليوم الجمعة، الموافق 11 أكتوبر، من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء اليوم.



وتأتي الانتخابات كل عامين، مرة تشمل نصف مجلس النقابة، والأخرى تشمل النصف الثاني من المجلس، بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف 56 مستشارا من النيابة الإدارية.



ويتسلم الطبيب عدد 7 بطاقات اقتراع:-



البطاقة الأولى بها جميع أسماء المرشحين للنقابة العامة على مستوى النقيب ويتم اختيار واحد فقط.



والبطاقة الثانية بها أسماء المرشحين على مجلس نقابة العامة أكثر من 15 ويجب اختيار 3.



والبطاقة الثالثة أسماء المرشحين على النقابة العامة أقل من 15 سنة ويجب انتخاب 3 فقط.



والبطاقة الرابعة بها أسماء المرشحين للقطاع الذي يتبعه الطبيب ويجب انتخاب واحد فقط.



والبطاقة الخامسة أسماء جميع المرشحين بالنقابة الفرعية على مستوى النقيب ويجب انتخاب واحد فقط.



والبطاقة السادسة، تحتوي على أسماء المرشحين على مجلس النقابة الفرعية أكثر من 15 سنة، ويتم التصويت فيها كالآتي: بنقابة أطباء القاهرة مطلوب انتخاب أربعة فقط، ونقابة أطباء الإسكندرية مطلوب انتخاب 3 فقط وباقي المحافظات 2 فقط.



والبطاقة السابعة بها أسماء المرشحين للنقابات الفرعية أقل من 15 سنة ويتم التصويت فيها كالآتي: في نقابة أطباء القاهرة مطلوب انتخاب أربعة فقط، نقابة أطباء الإسكندرية مطلوب انتخاب 3 فقط وفي باقي المحافظات مطلوب 2 فقط.





ويعد شرط الانتخاب الوحيد هو دفع اشتراك النقابة حتى عام 2018 بالنسبة للعامة والفرعية، ولا يجوز اقتراع الطبيب بعملية الانتخاب إلا بشخصه ولا يسمح بالتوكيلات للانتخاب.



ويبطل صوت الطبيب بالانتخابات إذا تم انتخاب عدد أكثر أو أقل من العدد المطلوب في كل استمارة، أو إذا قام الطبيب بكتابة أي عبارات على استمارة الترشيح سواء بالنقابة العامة أو الفرعية.



و الطبيب يحق له الانتخاب بشرط تجديد اشتراك النقابة حتى عام 2018.

وبالنسبة للطبيب الوافد بمحافظة أخرى غير متواجد بها نقابة فرعية، يتم انتخاب نقابة عامة ونقابة فرعية وقطاع فقط، مشيرة إلى أن لكل محافظة مقرا انتخابيا واحدا بالعاصمة.



و إذا تواجد الطبيب بغير محافظته الفرعية لأي ظرف، يستطيع الانتخاب بالمحافظة المتواجد بها ولكن ينتخب نقابة عامة فقط.



والطبيب يجب أن يكون مسجلا بالنقابة الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، ولمعرفة حالة الطبيب مسجل بنقابة أو لا فعليه أن يدخل على الموقع الإلكتروني للنقابة أو التواصل مباشرة مع النقابة الفرعية.



إذا لم يكن مسجلا بنقابة فرعية أو بنقابة غير صحيحة، يجب إحضار إفادة مختومة من جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا سواء كان أساسيا أو منتدبا، ويتوجه بها للنقابة الفرعية التابع لها لو النقابة العامة حتى يتم تسجيله بصورة صحيحة، على أن يتم ذلك قبل موعد الانتخابات بأسبوعين كحد أقصى.



وحدد للجنة العليا للانتخابات، أماكن اقتراع الأطباء، بالنقابات الفرعية كالاتي:-





القاهرة.. النقابة العامة.. شارع قصر العينى



الجيزة.. نادي الأطباء - شارع البحر الأعظم



بني سويف.. مقر النادي الاجتماعي للاطباء بگورئیش النيل ببني سويف



الفيوم.. شارع الشهيد عطا الله بمنشأة لطف الله الفيوم



المنيا.. فندق إم جي نفرتیتی - إيتاب سابقا - ش كورنيش النيل مدينة المنيا



أسيوط.. نادي أعضاء هيئة التدريس ) القديم ( آسيوط ش الخزان حى شرق بجوار نادى المهندسين



سوهاج.. نادى اتحاد المهن الطبية - بسوهاج مدينة ناصر أمام مستشفى سوهاج العام



الأقصر.. مقر النقابة 6 ش القمر المتفرع من ش المدينة مدينة الأقصر



أسوان.. نادي اتحاد نقابات المهن الطبية شارع كورنيش النيل أسوان



الاسكندرية.. داخل مرکز شباب سموحة بجوار المعهد الديني وحديقة الحيوان



مرسى مطروح.. مقر النقابة الفرعية بمطروح



البحيرة.. دار الحكمة دمنهور شارع النزهة بجوار مضرب الأرز



القليومية.. نادي بنها الرياضى ) قاعة البارون (



المنوفية.. اتحاد نقابات المهن الطبية شارع جمال عبد الناصر شبين الكوم



الغربية.. مقر النقابة بالغربية ۱6 شارع صدقى طنطا



الوادي الجديد.. مدينة الخارجة - حي الأمل شارع الشهيد طلعت السادات بجوار نادي الشرطة



قنا.. نادى نقابة التجاريين بقنا ) أمام مديرية الصحة )



كفر الشيخ.. مقر النقابة الفرعية ش الدستور بجوار مستشفي كفر الشيخ العام



الشرقيه.. نادي المهن الطبية بالزقازيق بجوار كوبرى العبور



الدقهليه.. نادي الأطباء بطلخا



إسماعيلية.. مقر النقابة شارع التنظيم والادارة بجوار مديرية الشئون الصحية



السويس.. مقر النقابة بالمنطقة الترفيهية خلف مدارس فتية الإسلام



بورسعيد..مقر النقابة ش 26 يوليو والغازی المختار



دمياط.. مقر النقابية - مكتبة مصر دمياط - كورنيش النيل دمياط



شمال سيناء.. قاعة محاضرات وحدة الكلي بمستشفي العريش العام



البحر الأحمر.. نقابة أطباء البحر الأحمر 8 تقسيم القضاة الكورنيش أمام قرية عربية



جنوب سيناء.. مستشفي الطور العام - شارع طابا - مدينة الطور