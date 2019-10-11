بملابس بسيطة ... شاهد إطلالة غادة عادل في أحدث ظهور لها .. صور

حرصت الفنانة غادة عادل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها برفقة أصدقائها.



ظهرت غادة فى الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا قصيرا بلون اللبنى يصل إلى أعلى الركبة، ونسقت معه كارديجان من نفس اللون، ما منحها إطلالة بسيطة دون مبالغة.



فيما انتعلت غادة عادل بوت أسود أنيق، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل، واعتمدت على جمالها الطبيعي.



