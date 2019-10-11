نجمة التنس نعومي أوساكا تتخلى عن الجنسية الأمريكية لتمثيل اليابان في أولمبياد طوكيو

قررت نجمة التنس نعومي أوساكا، التخلي عن الجنسية الأمريكية لتمثل بلادها اليابان في أولمبياد طوكيو لعام 2020.



ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية NHK، فقد ولدت في اليابان لأم يابانية وأب هايتي، لكنها نشأت في الولايات المتحدة ، وقالت للقناة اليابانية " أسافر إلى بلادي لتمثيل اليابان.. أظن أن هذا يعطيني شعورًا خاصًا".



ووفقًا للقانون الياباني، فيجب أن يختار الأشخاص ذوو الجنسية المزدوجة قبل بلوغهم سن 22 عامًا، وقد اختارت نعومي تمثيل بلادها اليابان قبل عيد ميلادها الـ 22 والذي سيوافق الأربعاء القادم 16 اكتوبر.



وكانت الفتاة الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، قد فازت على سيرينا وليامز في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي ودعمتها بالفوز في بطولة استراليا المفتوحة في يناير لتصبح واحدة من أكبر النجوم الرياضية في اليابان.