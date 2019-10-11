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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2019

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
الذهب
الذهب
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مايكل عياد
شهدت أسعار الذهب المحلية اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019، في محال الصياغة، انخفاضا عن أسعار مستهل تعاملات أمس الخميس بمعدل حوالي 3 جنيهات، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس" المتخصص في سعر المعدن النفيس.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 678 و680 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 581 و583 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 775 و777 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5,424 و 5,440 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 إلى 712 جنيها، وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 452 و453 جنيها، وعيار 12 من 387 و389 جنيها.
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