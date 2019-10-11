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فن

في عيد ميلاده.. حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني وطلاقه من زينة عاشور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
عمرو دياب - دينا
عمرو دياب - دينا الشربيني - زينة عاشور
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آيه عاطف
رغم أن الجميع يعلم العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني إلا أن الغالبية لا تستطيع أن تحدد على وجه الدقة طبيعة ونوع هذه العلاقة، وهل هي زواج رسمي أم عرفي أم مجرد حب؟

الأمر نفسه ينطبق على علاقة عمرو دياب بزوجته الثانية السعودية زينة عاشور، التي تعيش خارج مصر، وما إذا كانا انفصلا بالطلاق، أم مازالا زوجين.

مصدر مقرب من عمرو دياب كشف حقيقة العلاقة بين الهضبة ودينا الشربيني مؤكدا أنهما متزوجان بالفعل عرفيا، وليس رسميا، وأن هذا الزواج معلن للأصدقاء المقربين والأهل، ولكنه غير معلن للصحافة والإعلام، لأسباب تخص الهضبة.

أما عن علاقة عمرو دياب وزوجته الحالية زينة عاشور، فقد أكد المصدر أنهما منفصلان ولكنهما لم يطلقا بعد، وأن اهتمامهما المشترك حاليا هو أولادهما فقط.

كما أكد المصدر أن علاقة عمرو دياب وزوجته الأولى شيرين رضا عادت إلى طبيعتها كصديقين عزيزين، مؤكدا أن شيرين رضا ودينا الشربيني صديقتان أيضا.
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