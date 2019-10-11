طهران تتورط بفضيحة .. شركة إيرانية تكذب خارجية بلادها بشأن استهداف السعودية لناقلتها

ذكرت قناة "العربية" أن الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" التي تعرضت لانفجارين، صباح اليوم الجمعة، قبالة سواحل جدة، نفت ما ورد على لسان مسئول العلاقات العامة بالخارجية الإيرانية بشأن استهداف الناقلة من قبل الممكلة العربية السعودية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي: "وفقا للتحقيقات الجارية من قبل الشركة الوطنية لناقلات النفط، فقد استهدفت هذه الناقلة مرتين وبفاصل نحو ساعتين بالقرب من منطقة عبورها في البحر الاحمر؛ مما أدى الى الأضرار فيها".



لكن الشركة الوطنية لناقلات النفط بإيران نفت أن حادث الناقلة "سابيتي" في البحر الأحمر ناجم عن إصابتها بصاروخ من جانب السعودية، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية، وذلك تعقيبا على تصريحات مسؤول العلاقات العامة فيها عن "احتمال" كون الصاروخين أطلقا من الأراضي السعودية.



وأضافت الشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية أن الانفجارين الذي وقعا في الناقلة "سابيتي" كانا بسبب إصابة بصاروخين خلال إبحارها على بعد 60 ميلا (نحو 100 كيلومتر) قبالة سواحل مدينة جدة السعودية في البحر الأحمر الأمر الذي أدى إلى تضرر خزاني نفط ما أدى إلى تسريب إلى البحر الأحمر، قبل تمكن الطاقم من السيطرة عليه.