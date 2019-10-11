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اقتصاد

بأعلى عائد.. تعرف على مزايا صندوق استثمار شيلد من البنك العربي الأفريقي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:01 م
البنك العربي الإفريقى
البنك العربي الإفريقى
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احمد عبد القوى - ميس رضا
يقدم البنك العربي الأفريقي لعملائه خدمة صندوق إستثمار شيلد وهو صندوق استثمار مفتوح يقوم بتوزيع استثماراته على الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق أعلى عائد على رأس المال على المدى المتوسط والطويل الأجل.

مزايا الصندوق:

عائد مرتفع: يتيح الفرصة لتحقيق نمو على الاستثمار على المدى المتوسط والطويل
يجمع بين استثمارات ذات قيمة عالية ولديها فرصة نمو مرتفعة: يهدف الصندوق إلى تحقيق أعلى عائد على الإستثمار من خلال تنويع الاستثمارات والجمع بين الشركات التى توفر عائد مرتفع على توزيعات الأرباح والشركات التى تشهد نمو ملحوظ فى الأرباح وايضًا الشركات التى تستفيد من إعادة تقييم السوق المحتملةز

المرونة والسهولة: شراء شهادة واحدة في الصندوق ستوفر للمستثمر وسيلة سهلة وملائمة وسريعة للإستثمار في وعاء متنوع من الأوراق المالية

تنويع المخاطر: يستثمر فريق إدارة الصندوق المحترف في مجموعة واسعة من أفضل الأسهم المصرية التي تحد من مخاطر الاستثمار.

السيولة: الاتاحة الفورية للوثائق في الصندوق، يمكنك شراء وبيع الأسهم بشكل يومي بسهولة بقيمتها الصافية من خلال جميع فروع البنك العربي الافريقي الدولي. 


إجراءات الاكتتاب والاسترداد فى الصندوق:

يتم شراء واسترداد الوثائق من خلال جميع فروع البنك العربي الافريقي الدولي
يتم شراء واسترداد الوثائق يوميًا حتى الساعة ١٢ ظهرًا
الحد الأدنى للشراء ٥ وثائق
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