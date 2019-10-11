يصل لـ3 ملايين جنيه.. كل ما تريد معرفته عن قرض المشروعات الصغيرة من بنك عودة

يقدم بنك عودة حلول تمويل المشاريع الصغيرة مع أفضل مميزات التجزئة المصرفية وأسرع وقت للدراسة في السوق وأقل مستندات وبدون الحاجة لميزانيات معتمدة.



وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي لبنك عودة وتوجيهات البنك المركزي، يقدم البنك أحدث منتجات التجزئة المصرفية مثل القروض التجارية الصغيرة جدا.



ويقوم البنك بتوفير مجموعة واسعة من برامج التمويل التي تلبي أغلب احتياجات العملاء، بما في ذلك القطاعات الصناعية وغير الصناعية والشركات والمكاتب المهنية والمقاولات وقطاع الخدمات الطبية والبترول وغير ذلك من الأنشطة التجارية والصناعية على اختلاف أنواعها ويكون للعميل حرية اختيار كيفية الاستفادة من التمويل سواء بضخ المبلغ في رأس المال المدفوع، شراء معدات أو آلات وغير ذلك من الأغراض المختلفة .



مزايا تمويل المشروعات الصغيرة جدا من بنك عودة:

تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه مصري

فترة سداد تصل إلى 60 شهرا

متاح للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 1 مليون إلى 10 ملايين جنيه مصري خلال سنة

أسرع إجراءات تمويل الشركات بأقل مستندات لتلبية احتياجاتك المشروعات المختلفة

تمويل نقدي وكذلك شراء معدات ومستلزمات لشركتك

تمويل مرن للأنشطة التجارية والصناعية والطبية

فريق عمل محترف، تنمية نشاطك هو محور اهتمامه

باقة حسابات جارية بمزايا متعددة

إجراءات سريعة وبسيطة

أسعار تمويل تنافسية

برامج تمويل مميزة



المستندات المطلوبة:



نموذج طلب قرض مشروعات أعمال صغيرة جدا

نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري لجميع الشركاء

عقد إنشاء الشركة

سجل تجاري حديث وساري

نسخة أصلية من كشف حساب الشركة البنكي لمدة 12 شهرا

نموذج موقع من جميع الشركاء بالموافقة على الاقتراض باسم الشركة

في حالة شراء معدات: يتم تقديم عرض السعر

