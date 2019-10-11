بـ شعر مبلل.. منى زكي تتألق بإطلالة رياضية

نشرت الفنانة منى زكي، استورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة صديقاتها.



وظهرت منى زكي ببنطلون رياضى باللون الأسود، وتي شيرت نصف كم باللون الأبيض، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض والأورنج.



وتركت منى زكي شعرها منسدلا إلى الوراء، واعتمدت فى المكياج على جمال بشرتها والرموش السوداء، وأحمر شفاه باللون الروز.



ولم تتكلف منى زكي بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط بسيط لإكامل إطلالتها.

