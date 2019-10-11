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رياضة

محمد عبد المنصف يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده.. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:39 م
عمر دياب وعبد المنصف
عمر دياب وعبد المنصف
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محمد بدران
هنأ محمد عبد المنصف لاعب نادى الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 58.

ونشر محمد عبد المنصف صورا له برفقة عمرو دياب عبر "انستجرام"، وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد".

واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وطرح الهضبة من ألبومه الأخير "أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة المقبلة.
محمد عبد المنصف يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده.. شاهد
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