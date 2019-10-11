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رياضة

صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:36 م
نادي ليفربول
نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، إيقاف هارفي إيليوت لاعب نادي ليفربول لمدة 14 يومًا ، وذلك بسبب سخريته من هاري كين مهاجم نادي توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي.

وجاء إيقاف إيليوت ، والبالغ من العمر 16 عامًا بسبب سخريته من هاري كين ،في فيديو له على حسابه على موقع snapchat ووصفه بالشخص اللعين وأنه يعاني من صعوبات في التعلم والنطق ، مستهزئًا بطريقة كلامه ، حيث أن كين يعاني من بعض المشاكل في النطق.

ومن المقرر أن يعود إيليوت للمشاركة مع فريقه ليفربول يوم 24 أكتوبر ، أي قبل المواجهة أمام نادي توتنهام بثلاثة أيام في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة ، بعد مرور 8 جولات ، متفوقًا على منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة.

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