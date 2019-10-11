نجاة جميع ركابها.. طائرة لخدمات البترول تهبط اضطراريا في البحر

هبطت طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول، اضطراريا في البحر على بعد ٦٥ ميلا شمال بورسعيد أثناء عودتها من أحد حفارات البترول متجهة إلي مدينة بورسعيد.



قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى، إن طائرة الخدمات البترولية كان على متنها 3 ركاب أجانب واثنين من أفراد الطاقم، واستطاعوا الهبوط بسلام دون أي خسائر في الأرواح.



وأضاف المصدر، أنه تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة واسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الواقعة.

