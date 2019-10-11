Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نجاة جميع ركابها.. طائرة لخدمات البترول تهبط اضطراريا في البحر

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان خفاجي
هبطت طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول، اضطراريا في البحر على بعد ٦٥ ميلا شمال بورسعيد أثناء عودتها  من أحد حفارات البترول متجهة إلي مدينة بورسعيد.

قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى، إن طائرة الخدمات البترولية كان على متنها 3 ركاب أجانب واثنين من أفراد الطاقم، واستطاعوا الهبوط بسلام دون أي خسائر في الأرواح.

وأضاف المصدر، أنه تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة واسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الواقعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

لمواجهة تركيا.. نجل القذافى يعلن تبرعه بـ 20 طائرة مسيرة لمساعدة الأكراد فى سوريا

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح

خبر سار للاعبى الزمالك قبل مباراة الأهلي بالقمة 119

السنغال تضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل تصفيات أمم إفريقيا 2021

انخفاض جديد في أسعار نيسان nissan اليوم في مصر..تفاصيل

موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح

جولات سياحية للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم لرواد السلاح.. صور

تركت طفلتها بمفردها 10 دقائق فعادت لتجد صدمة في انتظارها.. شاهد