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فن

نور القواص يطرح ألبومه الأول هغني لحد ما تعرفني على أنغامي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:20 م
نور القواص
نور القواص
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سعيد فراج
طرحت شركة "ان تي اس" للإنتاج الموسيقي الألبوم الأول لمغني الراب نور القواص بعنوان "هغني لحد ماتعرفني" على موقع الموسيقي الشهير "أنغامي".

يضم ألبوم "هغني لحد ما تعرفني" 8 أغان راب مصري، وهم : ماما نمبر وان، قلب طفل، هي أقوى، تكمل فرحتي، أغنية شكرا، ليلى، بينك وبيني، درس".

وعن قصة اختيار اسم الألبوم الجديد قال نور القواص، في بيان له: "هغني لحد ما تعرفني هو شعاري الغنائي منذ بدايتي، وصاحب فكرة تسمية الألبوم بنفس الاسم بالرغم من عدم وجود أغنية به بهذا العنوان، هو مدير إحدى الإذاعات بدولة الإمارات الإعلامي فيليب الرياشي".

وتابع "نور: "عند طرح أول أغنية من الألبوم بعنوان "ماما نمبر وان" في مارس الماضي، لم أتخيل حجم نجاحها بهذا الشكل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي منذ اليوم الأول، كان بمثابة حلم يتحقق وسعدت كثيرا بتفاعل الجمهور معها".

وأضاف "القواص":" الجمهور بخير وبه ناس جميلة تحب تسمع أغاني راقية، بعيدا عن الهابطة، وفريق عمل الألبوم هو "وش السعد عليا" وسعدت كثيرا بتلك التجربة، وأحضر خلال الفترة المقبلة لعدد من الحفلات وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".
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