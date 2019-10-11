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محافظات

لو حقه مجاش هقعد في بيتي .. أول تعليق من محافظ المنوفية على واقعة شهيد الأخلاق.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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مروة فاضل
زار اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اسرة الطالب محمود البنا ضحية الغدر الذى لقي مصرعه علي يد 3 شباب بمركز تلا لمعاتبته أحدهم علي محاولة ضرب فتاة والتعدى عليها بالشارع.

قال محافظ المنوفية لأسرة ضحية الغدر، "أنا لو حق إبنك مجاش يبقى أنا كمسؤول أروح أقعد في بيتنا" كما قبّل المحافظ يد والدة ضحية الغدر.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة 4 ايام علي ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من ارتكابهم للواقعة.

وقررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا ابن الصف الثاني الثانوى وذلك لاعتراضه علي قيام احدهم ويدعي محمد راجح بنهر احدى الفتيات في الشارع ومحاولة التعدى عليها فاصطحب اصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

وتسود حالة من الغضب بين أهالي مركز تلا للمطالبة باعدام القتلة والقصاص منهم حيث انهم دائمو البلطجة وارهاب الفتيات، حيث طافت مسيرات حاشدة رافعين صورة ضحية الغدر محمود البنا وسط هتافات تطالب بالقصاص.

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