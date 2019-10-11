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أخبار العالم

عندي عملية.. فجر السعيد تطالب جمهورها بالدعاء لها

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:32 م
فجر السعيد
فجر السعيد
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محمد بدران
طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بالدعاء لها، إذ أعلنت أنها بصدد إجراء عمليه جراحية.

وكتبت فجر السعيد قائلة "عندى عمليه يوم 11-6 في مستشفي fosh باريس تعتبر العملية الرابعة منذ بداية الأزمة الصحية، إن شاء الله تكون العملية الأخيرة اللي يحبنى يدعيلى".

يذكر أن فجر السعيد كانت قد نشرت صورة لها من داخل المستشفى في أواخر الشهر الماضي، حيث بدا عليها الإرهاق الشديد رغم ابتسامتها.

عندي عملية.. فجر السعيد تطالب جمهورها بالدعاء لها
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