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رياضة

رامى عباس عن صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء: عندما التقى الملك ملاكا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:21 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران
فاجأ نجم كرة القدم اللاعب محمد صلاح، محبيه ومتابعيه بصور جديدة على حسابه الخاص على موقع الصور انستجرام، مع العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو وذلك على غلاف مجلة GQ البريطانية.

وعاود رامى عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي نشر الصورة وعلق قائلًا: "عندما التقى الملك ملاكا".

وتعتبر العارضة اليساندرا امبروسيو من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، ولديها 10 ملايين متابع على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام.

وولدت البرازيلية يوم 11 أبريل عام 1981، في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو جراندي دو سول في البرازيل.
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When a King met an Angel.

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رامى عباس عن صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء: عندما التقى الملك ملاكا
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