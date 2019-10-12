انتخابات الاطباء… اكتساح لحسين خيري في ٩ محافظات ..وعبد الحي يلاحقه

تشهد انتخابات التجديد النصفي للأطباء، منافسة شديدة بين الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء الحالي والدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء الحالي.



وتقدم الدكتور حسين خيري في 12 لجنة بفارق اصوات 1042 ، وبإجمالي اصوات 2848، واكتساح في 9 نقابات فرعية، وهي الجيزة 350 والمنيا 592 ودمياط 285 والبحيرة 160والشرقية 385 وبني سويف189 والإسكندرية 397 وقنا 183 والأقصر74 و مفر الشيخ 26 واسيوط 350، والسويس 85صوتا.



بينما تفوق عبد الحي في 3 لجان ، وجاء الاصوات التي حصدها كالتالي: كفرالشيخ 294 و اسيوط 350و السويس 160، والحيزة 70و المنيا 382 و دمياط 100و 105 و الشرقيه 59 و الاسكندريه 296 و بني سويف 101 وقنا 101و الاقصر 33 حاصدا 1806 اجمالي اصوات.



وتعلن النتائج الرسمية الانتخابات يوم الاثنين القادم بمؤتمر صحفي في تمام الساعة 12 ظهرا.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.